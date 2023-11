Sinner-Rune, Binaghi soddisfatto per l'incontro ATP Finals

Sono contento che Jannik incontri Holger Rune. Ero presente a Montecarlo durante la semifinale quando, a causa di un cambio repentino delle condizioni meteo, non ha vinto. Credo che Jannik sia più forte di Rune, ma saranno tutte partite all'ultimo punto, con una grande intensità. Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha commentato i sorteggi dei gironi delle Nitto Atp Finals affermando che "raramente si è avuto un livello di giocatori così alto e così completo nel master di fine anno". Binaghi ha poi aggiunto che, visto che ci sono gli otto giocatori più forti al mondo, non si può sperare di trovare un turno facile. Il presidente ha consigliato a Sinner di "riuscire a divertirsi" e di ricordare che la sua prima esperienza di due anni fa, quando era entrato come riserva, valga tantissimo per quello che succederà in questi giorni.