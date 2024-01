Sinner:Eurosport,per match point picco di 2.6 milioni spettatori

Eurosport segna il miglior risultato di sempre con la trionfale vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Lo storico match è stato visto da 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13.31). Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. In particolare, il quinto e decisivo set ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share. La sintesi della partita sul canale Nove alle 18 è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5° nazionale durante lo slot della messa in onda. Nel giorno di Sinner, effetto trascinamento anche per le piattaforme digitali di Eurosport: nella giornata di domenica Eurosport.it ha totalizzato 1.6 milioni di utenti unici e 3 milioni di video views, con 40 milioni di video views sulle piattaforme social del canale.