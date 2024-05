Smalling, col Milan faremo divertire l'Australia

"Sono già stato qui in passato, lo stadio è stupendo e affascinante e sarà una bella partita anche per far divertire la gente, qui c'è entusiasmo per il calcio, i tifosi ti aspettano fuori dall'albergo per un autografo o una foto. È bello essere qui". Così Chris Smalling nella conferenza stampa a due giorni dall'amichevole col Milan a Perth. Poi un commento alla mini tournée australiana anche di De Rossi: "Siamo molto contenti di essere qui, grazie per questo invito, è sempre bello vivere un'esperienza di questo genere, siamo stati già con la Roma in Australia alcuni anni fa fa e mi fa piacere giocare questa partita contro il Milan".