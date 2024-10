Spalletti, 'telefonate ultrà? Io so riattaccare...'

"A me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse per queste cose", e in caso "so riattaccare": così Luciano Spalletti, ct della nazionale, ha commentato il caso dell'inchiesta della procura di Milano sugli ultras di San Siro, per la quale ieri è stato ascoltato il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, a proposito delle telefonate con richiesta di biglietti da parte di un capo ultrà. "L'ho trovata una cosa molto nuova - ha detto Spalletti, nell'intervista prepartita esclusiva a RaiSport, nell'ambito dell'accordo con la Figc - e che mi ha sorpreso, perché poi non lo so quali siano stati i rapporti precedenti. Uno ti telefona, e non ci hai mai avuto a che fare, penso sia difficile scambiarci parole, ecco". "Io - ha concluso il ct azzurro - rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco. Pero' poi so riattaccare".