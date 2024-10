Sport: ad Abodi e Pancalli il Premio Mediterraneo 2024

L'attaccante del Beşiktaş Ciro Immobile ed il coach di Conegliano e ct della Turchia, Daniele Santarelli, sono tra i personaggi che riceveranno il "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024" il prossimo 21 ottobre a Roma presso Palazzo Valentini. La giuria ha svelato alcuni nomi del mondo dello sport e non solo destinatari del riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, volto a chi ha contribuito significativamente allo sviluppo e al miglioramento delle relazioni tra le nazioni, alla crescita di sport, imprese, all'inclusione sociale, alla diffusione culturale e alla conservazione del patrimonio artistico. Dal Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, alla Vicepresidente Vicaria del Coni, Silvia Salis, fino ad arrivare al n.1 del Cip, Luca Pancalli, il bronzo olimpico di Parigi 2024 nella ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli, la prima donna italiana a ottenere una medaglia ai Giochi nell'individuale. La cerimonia di consegna sarà moderata dalla conduttrice e autrice Rai, Metis Di Meo. Non mancheranno personaggi di spicco del mondo paralimpico, protagonisti nell'ultima edizione delle Paralimpiadi. Il "Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024" andrà a Manuel Bortuzzo, bronzo nei 100m rana SB4, ed al suo allenatore Francesco Bonanni (entrambi del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro). Il premio andrà inoltre a Manuela Giugliano, centrocampista della Roma Femminile, inserita nella lista delle 30 candidate al Pallone d'Oro. Organizzato in collaborazione con l'USSI e l'AIPS Europe, il premio è sostenuto dalla Fondazione Artemisia, e vedrà consegnare altri riconoscimenti anche a Paola Cortellesi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, oltre che a Don Antonio Coluccia, da sempre al fianco delle comunità romane per il contrasto all'illegalità e alla criminalità, e a Fatiha El Moudni, sindaca di Rabat.