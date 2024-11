Sport: Aisla lancia "Una Promessa per la Ricerca" per la Sla

Un evento per la promozione della lotta alla Sla con la partecipazione di grandi personaggi dello sport, del mondo dello spettacolo e delle istituzioni, di ricercatori e medici. Si tratta di "Una Promessa per la Ricerca", organizzata all'Aisla - l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica - per giovedì 21 novembre con una diretta streaming dalle 19 alle 22. L'obiettivo è "promuovere responsabilità e impegno nella lotta alla Sla" e sostenere una "campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno della Ricerca Scientifica". Oltre alla presidente nazionale Aisla, Fulvia Massimelli, parteciperanno il presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Cip, Luca Pancalli, e della Federcalcio, Gabriele Gravina . Della squadra di Aisla fanno parte tanti grandi campioni: Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Massimo Mauro, Mara Navarria, Ilaria d'Amico, Benedetta Signorini, Fabio Lucioni. I tifosi saranno rappresentati da Luca Leoni, persona con Sla. Tra gli artisti parteciperanno Ron, testimonial di Aisla da oltre dieci anni, Neri Marcorè, e Francesco Renga. Alle 20 interverranno il presidente della Commissione Medico Scientifica di Aisla, prof. Mario Sabatelli, e il dott. Riccardo Zuccarino che dialogheranno con il prof. Giuseppe Limongelli, direttore del coordinamento malattie rare della Regione Campania e membro del Comitato nazionale per le malattie rare del Ministero della salute. Interventi di Lucia Monaco, presidente di AriSla, la Fondazione Italiana per la Ricerca sulla Sla. Tra gli invitati Tammy More, Ceo dell'ALS Society of Canada che ospiterà a Montreal, nei primi giorni di dicembre, il Simposio Mondiale sulla Sla. Alle 20:45 ci sarà Maria Teresa Bellucci, viceministro alle politiche sociali.