Tennis: Binaghi 'Sinner a Roland Garros? Fiducia e apprensione'

"Sinner a Roland Garros? So che Jannik si è affidato al miglior team e ai migliori specialisti che ci sono al mondo, aspetto con fiducia anche se naturalmente con un po' di apprensione, l'esito di questi esami e della riabilitazione". Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a margine della presentazione del progetto di riqualificazione dell'area golenale del lungotevere della Vittoria, in merito al post pubblicato sui social dall'allenatore del tennista azzurro Darren Cahill. Poi, parlando degli avversari dell'azzurro e del possibile vincitore degli Internazionali Bnl d'Italia, Binaghi sottolinea che "il favorito resta Zverev, che è un giocatore di livello assoluto ed è quello che forse mi preoccupa di più per Jannik. È fortissimo, ha già raggiunto prima dell'infortunio risultati straordinari, un giocatore con grande personalità". Poi, sugli Internazionali, Binaghi ammette che "resta il fatto che il più grande successo organizzativo dei nostri ultimi vent'anni, è coinciso con una rocambolesca mancata presenza addirittura dei nostri tre più forti giocatori. Il ricambio generazionale? Questo lo dirà solo il campo, diciamo che è stato rinviato di qualche settimana. Però insomma si percepisce che siamo in un'era diversa. E l'Italia c'è. Accidenti se c'è", conclude.