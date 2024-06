Tennis: Maiorca; Fognini fuori al secondo turno

Fabio Fognini saluta al secondo turno il "Mallorca Championships", torneo ATP 250 che si sta disputando sui prati dell'isola delle Baleari, ultimo appuntamento insieme ad Eastbourne per rifinire la preparazione in vista dei "The Championships". Il 37enne di Arma di Taggia, n.97 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, ha ceduto per 4-6 6-3 7-5, dopo due ore e quaranta minuti di partita, al ceco Jakub Mensik, n.85 ATP ch domani nei quarti affronterà il cileno Alejandro Tabilo, n.24 del ranking e quarto favorito del seeding.