E' terminato ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo Atp 250 di Adelaide. L'azzurro è stato battuto in tre set dal kazako Alexander Bublik, con il punteggio di 3-6, 7-6(7/4), 5-7. Molti rimpianti per Musetti, riuscito a portarsi in vantaggio di un break nel terzo set, ma che poi ha sprecato un match point.