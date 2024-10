Tennis: Pechino; Medvedev ko in due set, Alcaraz in finale

Due mesi dopo i Giochi Olimpici, Carlos Alcaraz torna a giocare una finale. Lo spagnolo si è qualificato per l'ultimo atto del China Open grazie alla vittoria in due set contro Daniil Medvedev: 7-5, 6-3 lo score in favore del n. 2 del seeding. La quarta vittoria consecutiva di Alcaraz contro il russo, la terza in altrettanti confronti nel 2024. Ora lo spagnolo attende vincente sfida semifinbale tra Sinner e il cinese Bu-