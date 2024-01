Tennis: Sabalenka battuta, alla Rybakina il titolo di Brisbane

Elena Rybakina ha surclassato in due set (6-0, 6-3) la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking Wta, nella finale del torneo di Brisbane. In una finale che replicava quella degli Australian Open 2023 (allora vinta da Sabalenka 4-6, 6-3, 6-4), Rybakina si è presa la rivincita ottenendo il sesto titolo della sua carriera e facendo il pieno di fiducia una settimana prima dell'inizio dell'edizione 2024 del primo Grande Slam stagionale. "Nonostante il punteggio, è sempre difficile giocare contro di te, ci spingiamo a vicenda a migliorare ed è fantastico", ha detto la kazaka n.4 del mondo, 24 anni, rivolgndosi all'eavversaria, lei bielorussa, 25 anni. Questa sconfitta, in 1h13' di gioco, ha messo fine alla serie di 15 vittorie consecutive di Sabalenka sul suolo australiano, iniziata l'anno scorso con le vittorie ad Adelaide e poi agli Open.