Thomas Tuchel debutta a Wembley: Inghilterra sfida l'Albania per le qualificazioni mondiali

Per l'Inghilterra del nuovo ct Thomas Tuchel è già tempo di qualificazioni mondiali. Comincerà il suo percorso domani a Wembley contro l'Albania, in un girone, il K, che comprende anche Lettonia (avversaria di Kane e compagni lunedì 24), Serbia e Andorra. Il tecnico tedesco che al momento di rendere nota la lista dei convocati ha detto che non canterà l'inno 'God save the King', "perché ho deciso di non farlo durante le mie prime partite finché non me lo sarò guadagnato con i risultati", chiede ai suoi di partire subito con il piede giusto.

"Allenare mi mancava - le sue parole -, perché farlo trasmette un'energia unica. Sono un po' agitato, come sempre prima di ogni partita, ma so che a Wembley ci sarà un pubblico fantastico, e spero che domani i tifosi possano vedere quello che io ho visto negli ultimi giorni, una gioia da guardare per come si sono allenati i ragazzi. Adesso voglio una squadra affamata, senza quella paura di perdere ed essere eliminata che, secondo me che guardavo dalla tv, l'ha un po' condizionata agli Europei. L'Albania è una rivale forte, che merita il massimo rispetto, ma noi dobbiamo mostrare in campo la stessa qualità che si vede in Premier League, e che offensivamente cerchi sempre di implementare stile, struttura e ritmo".