Tiro a volo, Pellielo celebra il suo compleanno in ritiro

"In occasione di questo giorno che celebra il mio compleanno, desidero esprimere la mia gratitudine alla mia federazione, al mio presidente, on. Luciano Rossi, al mio allenatore, ai miei compagni di squadra e alle aziende che mi sostengono. Voglio ringraziare tutti voi, cari amici, per il vostro affetto e la vostra vicinanza che mi hanno fatto sentire meno solo in questa giornata, la prima senza mia madre. Il mio cuore è colmo di gratitudine". Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, accompagnato da foto con una torta, il campione del tiro a volo Giovanni Pellielo ha festeggiato il suo 54º compleanno nel ritiro della nazionale di fossa olimpica presso il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana. Tra gli altri, è stato immortalato insieme al suo allenatore, Marco Conti, di fronte a una torta con la scritta 'Auguri Jonny'. Gli auguri sono giunti anche attraverso un post del Team Italia ("buon compleanno al mitico Jonny", che "ha scritto pagine memorabili dello sport e del tiro a volo azzurro" alle Olimpiadi). Pellielo, quattro volte medaglia olimpica con tre argenti e un bronzo, è in lizza per partecipare alla sua ottava Olimpiade.