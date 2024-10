Trofeo Coni: Mattarella a ragazzi 'esprimerete talento'

Piazza dell'Università, a Catania, ha ospitato la Cerimonia di Apertura del Trofeo CONI Sicilia 2024, alla quale hanno partecipato per la prima volta nella storia dell'evento, giunto alla nona edizione estiva, le prime due cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella(accompagnato dalla figlia, signora Laura) e il Presidente del Senato Ignazio La Russa. "Grazie ragazzi, siete meravigliosamente in grande numero - le parole del Capo dello Stato -. Questa serata di apertura vi introduce in giornate di entusiasmo che ricorderete per sempre. Esprimerete talento e amicizia: auguri per queste giornate e per il futuro. Dichiaro aperto il Trofeo CONI". Una vera e propria festa per la più grande manifestazione sportiva under 14 d'Italia segnata dal ricordo di due leggende azzurre che ci hanno lasciato, Franco Chimenti e Lea Pericoli, ai quali è stato dedicato un minuto di silenzio. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha espresso orgoglio e gratitudine per una serata indimenticabile: "Non posso che dirvi grazie per la vostra presenza che onora in modo straordinario questa nostra Olimpiade delle regioni. Abbiamo girato tutta l'Italia, ma ciò che vediamo qui non lo avevo mai visto. Se siamo qui è perché sul territorio ci sono anche i presidenti di federazione e dei comitati regionali che sono dei volontari eletti dal nostro movimento di 14 milioni di italiani: sono competenti e rappresentano un pozzo di storia che ha reso grande lo sport italiano".