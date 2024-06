Under 21, Italia-Giappone 4-3 al 'Tournoi Maurice Revello'

Buona la prima al 'Tournoi Maurice Revello' per la Nazionale Under 21. A Vitrolles, gli azzurrini hanno battuto 4-3 il Giappone nella gara d'esordio del Gruppo B: a segno Seydou Fini - che due giorni fa ha compiuto 18 anni festeggiando nel migliore dei modi -, Giovanni Fabbian su rigore e due volte Antonio Raimondo. Tante buone indicazioni per Carmine Nunziata, ma anche un po' di sofferenza nel finale contro una squadra comunque rapida e temibile. "Ci siamo trovati di fronte un buonissimo avversario - ha ammesso Nunziata -, in una buona condizione fisica. Ne è uscita fuori una partita piacevole, da cui ho tratto buone indicazioni da diversi giocatori che per la prima volta venivano con noi. Abbiamo tante qualità da mettere in campo e abbiamo cercato di farlo nonostante siamo alla fine della stagione: la nostra ambizione per questo torneo è quella di cercare di fare il meglio e arrivare in fondo".