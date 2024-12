Venezia-Como 2-2 in condizioni proibitive, un pari che non serve

In una partita d'altri tempi, con condizioni meteo proibitive - al fischio d'inizio il vento soffia a 70 chilometri orari, con pioggia battente e temperatura percepita di -2, dieci meno della reale - Venezia e Como pareggiano (2-2): un punto che non serve a nessuno ed entrambe le contendenti per la lotta salvezza recriminano per non aver saputo conservare il rispettivo vantaggio. A segno Nicolussi Caviglia e Oristianio per i padroni di casa e Candela (autorete) e Belotti per la squadra di Fabregas, Il Venezia recrimina per un gol annullato nel finale a Nicolussi Caviglia per un millimetrico fuorigioco di Pohjanpalo, il Como su una colossale occasione fallita da Strefezza.