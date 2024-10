Venezia: Di Francesco, a Verona per ripartire

"A caldo, dopo la sconfitta all'Olimpico, avevo rabbia; a freddo e ragionando, ho visto tante cose positive. La forza ora è dare continuità a fare quello che stiamo facendo, anche se non è facile". E' quanto chiede al suo Venezia, Eusebio Di Francesco, parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Verona. "Ho visto una squadra che ha creato tante difficoltà alla Roma, siamo stati fastidiosi - ha aggiunto -. Ci vuole del tempo per arrivare dove voglio, cerco di mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio". Circa gli infortunati, il tecnico ha fatto sapere che Altare e Yeboah, sono sulla via del recupero, ma ogni decisione è stata rimandata a dopo la rifinitura. Nulla da fare invece per Duncan: "Ha una massa muscolare importante come giocatore, penso che non ci sarà sicuramente per la prossima gara, speriamo di recuperarlo nella sosta". Sull'avversario di giornata, il tecnico si aspetta una squadra "aggressiva, di gamba, in un ambiente ostile e difficile. Conosco Verona e i suoi tifosi, sono stati in partita contro il Torino anche in 10. Più che altro sarà importante crescere anche sotto l'aspetto del saper conoscere i vari momenti della partita. Dobbiamo lavorare in questo: nel saper riconoscere le situazioni". Riflessione finale sulle tante reti subite da calci piazzati: "Ci stiamo lavorando e abbiamo provato diverse cose, sia una marcatura a uomo, sia mista, anche qui c'è il dialogo con i giocatori per capire cosa li metta più a loro agio nel difendere. Dobbiamo superare questo aspetto, senza avere la paura addosso", ha concluso Di Francesco.