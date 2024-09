Volandri 'al fianco di Sinner, vicenda lo renderà più forte'

"Sono certo che questa vicenda si concluderà nel migliore dei modi e lo renderà ancora più forte di prima. Siamo al suo fianco, e in Coppa Davis ci sarà sempre una maglia pronta per lui". Il capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri, ha commentato così la decisione della WADA di appellarsi contro l'assoluzione di Jannik Sinner per la positività al Clostebol.