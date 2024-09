Vuelta: Almeida si ritira, ha il Covid

Il portoghese Joao Almeida si è ritirato dalla Vuelta dopo essere risultato positivo al Covid: lo ha annunciato la sua squadra, l' UAE Team Emirates. "Joao non si è sentito bene durante l'ottava tappa della Vuelta. Dopo esami approfonditi e un test PCR, che ha confermato l'infezione da Covid-19, è stata presa la decisione di ritirarlo dalla gara. Tornerà a casa per le cure", si legge nel post pubblicato dal team su X (ex Twitter). Terzo in classifica generale all'inizio dell'ottava tappa, il 26enne portoghese ieri ha avuto una giornata difficile, concludendo al 26/o posto a più di 9 minuti dal vincitore Primoz Roglic.