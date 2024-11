Wta Finals, Errani-Paolini battute nel secondo incontro

Sara Errani e Jasmine Paolini sono state sconfitte nel secondo match di doppio disputato alle WTA Finals in corso a Riad (Arabia Saudita). Nella sfida valida per il White Group, la 37enne di Massa Lombarda e la 28enne di Bagni di Lucca, quarte favorite del seeding, hanno ceduto 3-6, 7-6(1) 11-9, in poco più di un'ora e mezza di partita, alla canadese Gabriela Dabrovski ed alla neozelandese Erin Routliffe. Le azzurre non hanno sfruttato un match-point nel super tie-break. Per ottenere la qualificazione alle semifinali giovedì devono battere la coppia Chan-Kudermetova.