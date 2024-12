Yamaha ingaggia Augusto Fernandez come collaudatore per la stagione MotoGP 2025

Yamaha Motor Racing ha annunciato l'ingaggio di Augusto Fernandez in veste di collaudatore per la stagione 2025 in forza allo Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team. In una nota Yamaha ricorda che il pilota spagnolo ha due anni di esperienza in MotoGP (2023-2024, con KTM) e sei in Moto2 (2017-2022), categoria nella quale si é laureato campione del mondo nel 2022.

A partire dal prossimo test shakedown della MotoGP (in programma a Sepang, Malesia dal 31 gennaio al 2 febbraio), Fernandez inizierà il suo nuovo lavoro di collaudatore, guidando la YZR-M1. Per tutto il 2025, prenderà parte ai test ufficiali IRTA e ai test privati Yamaha, nonché a vari eventi come wild card "con l'obiettivo di aiutare gli ingegneri Yamaha con il loro programma di sviluppo della moto MotoGP" conclude il marchio giapponese.