Zanetti affronta dubbi di formazione per la trasferta del Verona a Napoli

Problemi sulla fascia destra per Zanetti in vista della trasferta del suo Verona a Napoli. Se la squalifica di Serdar vedrà il ritorno a titolare di Belahyane, quella di Tchatchoua lascia dubbi all'allenatore scaligero.

A Lecce in quella zona di campo giocò un centrale come Daniliuc e questa potrebbe essere la soluzione anche a Napoli. In corsa c'è però anche un terzino puro come Faraoni, mai finora fra i primi undici. Zanetti ha un altro paio di allenamenti prima di sciogliere il dubbio.

In attacco c'è la potenziale aggiunta di Cruz, recuperato dopo il lungo infortunio e domenica scorsa protagonista di una buona mezz'ora con la Primavera contro la Roma.