Allianz Milano cerca riscatto contro Valsa Group Modena per i playoff

L’Allianz Milano è a caccia di un riscatto e della vittoria a seguito di diverse battute d’arresto. Dopo essere stata eliminata dai playoff per la corsa scudetto (per mano della Lube Civitanova) e dopo aver perso la prima partita del girone per i playoff quinto posto, 3-1 contro Verona Volley, la formazione di coach Roberto Piazza prova a rimettersi sui binadi giusti contro la Valsa Group Modena. Gli emiliani sono reduci dalla vittoria di settimana scorsa, 3-1 sulla Pallavolo Padova. Oggi alle 18, tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, i meneghini sfidano i canarini, che hanno pure inflitto l’ultimo k.o casalingo della regular season. "Dalla partita all’Allianz Cloud contro la Valsa Group - spiega il centrale Edoardo Caneschi - mi aspetto tanta grinta da parte nostra e più lucidità nei momenti importanti. Dobbiamo rifarci dall’ultima sfida del campionato persa in casa sempre con Modena. Sono sicuro che l’approccio sarà diverso e non vedo l’ora di giocare con grinta e voglia di vincere". Le eliminazioni a un passo dai quarti della Cev Champions League e dalla corsa al tricolore hanno pesato sull’umore, ma anche sul gioco. La stanchezza si sta facendo sentire e i cali di tensione sono visibili. Milano è a quota zero punti in classifica e deve fare bottino pieno per rimanere in corsa per le semifinali, a cui accedono le quattro migliori classificate del mini girone. In palio la partecipazione alla terza coppa europea per importanza, la Cev Challenge Cup, giá vinta dai lombardi.

G.L.