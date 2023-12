All’Opiquad Arena di Monza. Milano archivia anche la pratica Mulhouse. Egonu e compagne restano salde in vetta al girone

Quarta vittoria in altrettante partite di Champions League per l’Allianz Vero Volley Milano che è rimasta saldamente in vetta al proprio girone, proseguendo un percorso quasi immacolato. Quasi perché ieri sera all’Opiquad Arena di Monza contro le francesi del Volley Mulhouse Alsace, le ragazze di Gaspari hanno accusato un piccolo passaggio a vuoto nel secondo parziale, perdendo così il primo set dopo tre successi per 3-0 (tra cui quello di settimana scorsa in casa delle bicampionesse in carica del VakifBank Istanbul). Milano, con in campo inizialmente Vittoria Prandi, Helena Cazaute e Teodora Pusic nell’ambito di un turnover ragionato, è partita con le marce basse ma dopo essersi trovata sull’1-1 ha iniziato a spingere sul serio e le ospiti sono state spazzate via. La top scorer è stata Paola Egonu che dopo aver visto Mija Siftar chiudere il secondo set con dieci palloni messi a terra ha deciso di fare altrettanto nel terzo, ristabilendo le gerarchie e chiudendo a quota 28. Milano tornerà in campo già domenica pomeriggio per la serie A1 in casa dell’Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO-VOLLEY MULHOUSE ALSACE 3-1 (25-18, 18-25, 25-16, 25-13)

Andrea Gussoni