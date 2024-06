Bartoccini Fortinfissi School Volley. Trionfo nel campionato di serie C. La ricetta vincente di Dario Mandò: "Da tempo investiamo nel vivaio»

Ha vissuto un anno di trionfi la Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia che ha vinto il campionato di serie C femminile imponendosi nella finale dei play-off contro Bastia Umbra. Un’affermazione che ha premiato il club delle magliette nere capace di intrecciare una collaborazione proficua con la società sportiva delle scolare, dando vita ad una serie di operazioni che si sono rivelate vincenti. Ha elogiato chi lo aveva preceduto il tecnico Tomas Ciofetta: "Ci abbiamo creduto, era difficile ed abbiamo giocato al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo dimostrato di saper soffrire. Sono arrivato a fine novembre ed ho trovato gente capace e questo mi ha agevolato il compito. Non ho stravolto nulla, solo sistemato qualcosina anche perché chi mi aveva preceduto aveva fatto un ottimo lavoro". Così la palleggiatrice e capitano della squadra Margherita Gallina: "Sono sensazioni belle, è stato un anno travagliato ma di fronte alle difficoltà abbiamo compattato il gruppo e sicuramente l’epilogo è stato il migliore possibile. Abbiamo studiato bene le nostre avversarie e le due sconfitte in campionato contro di loro ci sono servite". Felicissima la giovane schiacciatrice Carolina Martinelli: "È una grande emozione, la finale è stata davvero combattuta e voglio congratularmi con tutte le mie compagne". Questa l’analisi della libero Benedetta Mannelli: "Se sono un portafortuna o meno non lo so, per me è sempre un piacere essere qui. Ce la siamo meritata questa vittoria".

Ha dimostrato di essere nel giusto il direttore tecnico Dario Mandò che ha affermato: "Da tempo investiamo nel vivaio, sono circa tre lustri che facciamo una programmazione mirata alla qualità per le nostre squadre, quello di quest’anno è stato un risultato eccezionale, abbiamo vinto ogni categoria federale del settore giovanile femminile e ci siamo laureati campioni regionali, non era mai capitato prima. Uguale soddisfazione nel settore maschile dove i numeri che abbiamo sono minori, ma ci siamo ritagliati un bello spazio". Una società sportiva in costante crescita che nello scorso anno ha aumentato del 15% i propri atleti. Una platea vasta che conta 7 gruppi di minivolley, 3 gruppi maschili (under 13, under 17, under 19/serie C), 12 gruppi femminili (dalle under alla serie D e alla serie C). Sono otto i diversi impianti dove svolgono l’attività tutte queste persone.

Le campionesse: Arianna Baldicchi, Emma Borzetta, Lucrezia Ceccarelli, Eva De Santis, Margherita Gallina, Michela Giambi, Benedetta Mannelli, Carolina Martinelli, Sofia Pappalardo, Nicole Sasso, Sara Turini, Costanza Urbani. Allenatori Tomas Ciofetta ed Eleonora Bartoccini. Dir. Acc. Nicola Natali.