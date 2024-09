Tricolori di beach volley. Zaytsev-Lupo numeri uno

Tre mesi fa la decisione di passare al beach volley e ora, subito, il titolo di campione d’Italia. Ivan Zaytsev ha appena aggiunto un’altra perla alla sua sfavillante carriera, vincendo a Bellaria Igea Marina lo scudetto sulla sabbia 2024. Lo ha fatto in coppa con lo specialista Daniele Lupo (5° tricolore e neo atleta con più titoli nazionali vinti), due giocatori medaglia d’argento a Rio 2016, uno all’aperto e uno al chiuso. "È stata premiata – ha affermato lo schiacciatore ex Lube – la nostra costanza di questa estate, abbiamo passato assieme due mesi e mezzo lavorando e sudando duramente ogni giorno. Daniele è stato davvero fenomenale. Per me non è stato facile tornare a lavorare con continuità sulla sabbia; diversi anni fa fu più semplice (aveva vinto anche nel 2008 ndc) il mio fisico supportava meglio certe situazioni, so che c’è tanta strada da fare, ma io ho ancora molta voglia di faticare e la cosa mi sta piacendo parecchio. Quella di oggi è una sensazione bellissima che ci dà importanti stimoli per il futuro".

Durante la conferenza di giugno lo "zar" disse che il beach non era una mera operazione di marketing, ma anche che non era sicuro di abbandonare l’indoor. In Italia sappiamo che Grottazzolina e Monza lo hanno cercato, probabilmente anche club turchi, però non c’è stato alcun seguito e ora questo exploit nazionale potrebbe spingere Zaytsev a dedicarsi solo alla sabbia con obiettivo le Olimpiadi del 2028.

Curiosità. Il titolo di campione d’Italia viene assegnato alla coppia che ha conseguito il punteggio più alto frutto della somma dei punti dei quattro migliori risultati ottenuti durante la stagione. Lupo-Zaytsev hanno rischiato di non farcela perché a Bellaria sono usciti in semifinale. In finale il tandem Benzi-Bonifazi avrebbe preso il tricolore se non fosse stato battuto dal duo Cottafava-Bassereau.

Andrea Scoppa