Volley a1 femminile. La Savino va a Latisana. Il Bisonte, arriva Milano

Stasera, diciottesima di A1, Il Bisonte Firenze scenderà in campo alle 20 (diretta Dazn e Vbtv) a Palazzo Wanny con Milano: impresa sulla carta proibitiva per le biancocelesti, decime e reduci da tre stop consecutivi, contro la quarta e di bronzo ai recenti Mondiali, che ha nelle proprie file quattro campionesse olimpiche: Egonu, Sylla, Danesi e Orro. "Sarà molto difficile portare a casa punti, chiederò quindi alle ragazze di giocare meno preoccupate e più leggere possibile, ma anche di essere lucide", annuncia Simone Bendandi.

Sfida testa-coda, invece, per la Savino Del Bene Scandicci, seconda, che a Latisana alle 20,30 (vbtv) affronterà Talmassons, ultimo, che su 17 partite ne ha vinte solo due anche se in squadra ha due giovani di talento quali Eze Blessing, miglior alzatrice dell’Europeo under 22 vinto dalle azzurrine, e l’opposta Piomboni, protagonista dell’argento europeo under 20. "È fondamentale andare in Friuli con un’idea ben chiara e senza tentennamenti; il nostro obiettivo è fare 3 punti non dando per scontato il risultato perché è una squadra che lotta per la salvezza e lo ha dimostrato anche a Vallefoglia dove ha perso al tie-break", spiega Marco Gaspari.