Volley A1 femminile - Può arrivare oggi a sorpresa il divorzio tra la Savino Del Bene e il tecnico francese. Scandicci choc, Antiga già in bilico

Ad Halloween mancano ancora due settimane, ma lo scherzetto per Stéphane Antiga potrebbe arrivare in anticipo. Già, perché il divorzio tra il tecnico francese e la Savino Del Bene è nell’aria dalla serata di ieri. Uno spiffero che se confermato oggi avrebbe l’effetto di una bufera, non fosse altro perché l’allenatore ha guidato per sole due partite la squadra, ottenendo altrettante vittorie per 3-0 e guida la classifica con sei punti in classifica, senza aver mai perso un set. Ma ormai non si può essere sorpresi di niente, ma la mossa lascerebbe di stucco per modalità e tempi. E anche per le motivazioni che al momento resterebbero molto fumose e di difficile interpretazione. Che la squadra non avesse incantato in precampionato e in questi primi impegni ufficiali era noto. Normale, però, quando cambi tanto e inizia un nuovo percorso dopo una stagione molto importante come quella scorsa. Il linguaggio del corpo, però, lasciava spazio a poche interpretazioni, considerato che nonostante il successo nel derby con Il Bisonte i sorrisi erano davvero rari. La decisione, in ogni caso, lascia interdetti. Magari la notte porterà consiglio e la bufera potrebbe rientrare. Tuttavia gli spifferi restano forti. Da capire i motivi e l’eventuale sostituto. Per i primi nebbia fitta. Per il secondo la candidatura di Marco Gaspari (ex Milano) pare solida.

gi. mar.