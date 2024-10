Volley A2 femminile, domenica a Macerata arriva il San Giovanni in Marignano per una partita tra leader. "Cbf Balducci attesa da una sfida importante»

"È una gara che può dirci a che punto siamo del percorso". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, si riferisce al match di domenica quando alle 17 a Macerata le locali affronteranno il San Giovanni in Marignano, sfida tra le prime dell’A2 femminile. "Ci attende – il tecnico presenta le avversarie – una squadra forte, completa, con un roster che consente diverse scelte di valore. Si tratta di una formazione che vuole il salto di categoria". Ci vorrà una Cbf Balducci attenta e al top. "Dobbiamo essere bravi al servizio perché loro sono abili nella fase di ricezione e attacco, dovremo lavorare con profitto con il muro difesa essendo le loro bande di valore. Sarà nostro compito limitarle e nel contempo dovremo essere bravi in battuta per evitare che loro coinvolgano le centrali". In estate le squadre si sono affrontate in due test. "Noi – ricorda Lionetti – abbiamo fatto discretamente bene a muro difesa, ma hanno giocato sotto il loro standard, nell’altro test le romagnole sono state brave in battuta e in attacco, in quella occasione l’approccio non è stato dei migliori ma le ragazze con le unghie i denti si sono riprese, però le avversarie hanno dimostrato il loro valore chiudendo i giochi. È stato un momento che ci ha fatto comprendere quanto sia dura l’A2 in cui occorre avere ogni volta il coltello tra i denti". Il tecnico è soddisfatto e non solo per le tre vittorie nelle tre gare disputate in campionato. "Mi piace l’atteggiamento delle giocatrici che non mollano mai. Occorre mantenere sempre alta la concentrazione ma ci sta che possano esserci dei cali, però finora siamo riusciti a risalire". I biglietti si sono possono acquistare in prevendita sul sito Vivatcket.