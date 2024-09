VOLLEY, coach lorenzetti: "ora l’adrenalina comincia a salire». domani la semifinale. Supercoppa, la Sir Susa Vim Perugia affronta Piacenza per difendere il titolo

PERUGIA – Mancano poche ore al fischio d’inizio ufficiale della nuova stagione che avverrà con la disputa della supercoppa italiana domani e domenica a Firenze. La prima a scendere in campo sarà la Sir Susa Vim Perugia che affronterà Piacenza. Questo il pensiero dell’allenatore Angelo Lorenzetti : "Finalmente ci siamo, ora l’adrenalina comincia a salire. Sappiamo che la supercoppa è una manifestazione di inizio stagione, non indicativa per quello che accadrà in campionato, ma siamo nello spettacolo, ed è quello che ci piace. Cercheremo di essere fin da subito protagonisti". Le parole alla viglia del capitano Simone Giannelli: "Penso che la supercoppa sia una buona partenza per tutte le squadre che parteciperanno, anche perché esserci non è scontato, vuol dire che nella stagione scorsa si è fatto qualcosa di buono, altrimenti non saremmo presenti. Il livello è alto, noi incontreremo Piacenza che è una quadra molto forte che in questi anni ha sempre allestito grandi roster e si è confermata anche quest’anno con giocatori bravi ed esperti; sarà per noi un buon inizio e un buon momento di apprendimento giocare contro una compagine del genere". Da parte sua ha messo le mani avanti il tecnico piacentino Andrea Anastasi dicendo di aver cambiato parecchio e che è la sua squadra è in ritardo nel livello di preparazione rispetto a chi ha cambiato poco, inoltre, ha detto di avere la consapevolezza che in semifinale giocherà con la squadra più forte in circolazione.

Alberto Aglietti