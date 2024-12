Volley serie B. L’Its Perugia vola a San Marino

SAN MARINO

ITS ACADEMY

(26-28, 25-27, 25-27) SAN MARINO: Frascio 17, Bernacchini 12, Kiva 9, Marcoionni 7, Bernardi 5, Rondelli 3, Rizzi (L1), Ricci, Conti. N.E. – Muccioli, Giri, Carigi, Volpinari, Bacciocchi (L2). All. Marco Ricci.

PERUGIA: Pellicori 19, Lucarelli 12, Bruno 10, Bucciarelli 8, Severini 8, Grassi 3, Cannilla (L1), Dionigi, Tesone. N.E. – Fossa, Fiori, Modugno, Vagnetti (L2). All. Natale Monopoli.

Arbitri: Elisa Pianigiani ed Alessia Bruttini.

SERRAVALLE (RSM) – Successo sofferto ma soddisfacente per la Sir Its Umbria Academy Perugia. Seconda vittoria esterna consecutiva e quarto successo di fila per i block-devils che ottengono una conferma della loro potenzialità contro San Marino. Grande continuità di prestazione per gli ospiti che nei primi due set hanno dovuto sempre inseguire, ma sotto lo striscione hanno trovato il guizzo vincente mentre nel terzo hanno comandato a lungo per poi respingere il veemente ritorno dei rivali sul finale.