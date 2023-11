Volley superlega maschile: FOCUS SU MONZA, PROSSIMO AVVERSARIO DEI BLOCK DEVILS. Sir Perugia al lavoro al PalaBarton, verso la prima trasferta stagionale

PERUGIA - Doppio allenamento ieri per la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils hanno lavorato sodo in sala pesi sotto le cure del preparatore atletico Sebastian Carotti, mentre nel pomeriggio al PalaBarton una seduta tecnica agli ordini di coach Angelo Lorenzetti per proseguire nella preparazione della seconda giornata di Superlega e prima trasferta stagionale che vedrà i bianconeri ospiti domenica sera (inizio del match alle 19:30) della Mint Vero Volley Monza. Si alza l’asticella in casa Sir Susa Vim che va a far visita ad una società in forte crescita e ad una formazione partita benissimo in campionato con il successo pieno ottenuto lontano dalle mura amiche domenica a Civitanova. Confermato alla guida tecnica coach Eccheli, al quarto anno sulla panchina brianzola, la società della presidentessa Marzari ha confermato in gran parte l’ossatura della passata stagione. A partire dalla regia dove domina Cachopa. In diagonale confermato anche il braccio pesante della squadra, il canadese Szwarc. Continuità anche al centro dove Eccheli presenta l’azzurro (ed ex bianconero) Galassi e Di Martino. In panchina pronto all’utilizzo il punto di riferimento del gruppo brianzolo capitan Beretta, altro ex bianconero. In posto quattro tre per due maglie. Se le contendono il confermato canadese Maar e i due nuovi acquisti estivi Takahashi, e Loeppky. A chiudere i sette di partenza il libero Gaggini. Il saldo battutaricezione domenica diventa importante nell’economia della gara al pari, restando in casa Perugia, del contenimento dei due riferimenti principali di palla alta Maar e Szwarc.