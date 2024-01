100 chilometri al ranch di Rossi: tanti big, ci saranno anche Acosta, Bagnaia e Di Giannantonio

E’ quasi arrivato il momento della nuova edizione della 100 chilometri dei campioni. Posticipata di circa un mese rispetto alla collocazione abituale, la nota gara che si disputa al ranch di Valentino Rossi si terrà il 12 e il 13 gennaio e per l’edizione 2024 ci saranno tanti big al via. Oltre ai piloti Academy, praticamente ci sono tutti quelli del Motomondiale, al ranch del Dottore ci sarà per la seconda volta consecutiva anche Pedro Acosta, fresco di titolo mondiale in Moto 2 e considerato un autentico predestinato: nel 2024 guiderà una Gas Gas, cioè una KTM colorata di rosso. Quaranta i piloti totali in gara in una due giorni tra americana e 100 chilometri dei campioni.

Bagnaia contro Marini e Bezzecchi

Spettacolo assicurato con la presenza di tutti i piloti italiani di maggior talento e qualche bella presenza estera. I big ci sono tutti, partendo ovviamente dal campione mondiale Moto gp Pecco Bagnaia, passando per Luca Marini, fresco di passaggio in Honda, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli e Celestino Vietti, tutti piloti Academy, ma ci sarà anche il pilota Moto gp Augusto Fernandez tra i possibili favoriti. In campo internazionale grande curiosità per Pedro Acosta, alla seconda partecipazione, ma stavolta ci arriva da campione mondiale Moto 2 e con la promozione in Gas Gas Moto gp per il 2024. Dal motomondiale attenzione anche ai piloti Moto 3 Xavier Artigas, Diogo Moreira, Ivan Ortola, Antonio Rueda e Tatsuski Suzuki. Convocato anche Fabio Di Giannantonio, che non fa parte dell’Academy ma è entrato nel mondo Rossi con il passaggio alla VR 46 al posto di Marini andato in Honda. Tra gli outsider c’è l’eterno Mattia Pasini, mentre dalla Superbike è atteso Danilo Petrucci che in stagione ha guidato, con buoni risultati, la Ducati Panigale del Team Barni. Curiosità anche per Remy Gardner, campione mondiale Moto 2 nel 2021. Dalle Supermoto si cimenteranno al ranch Thomas Chareyre, fedelissimo della competizione, e Ferran Cardus. Dalla British Superbike convocato invece Tom Neave. Tra gli italiani parteciperanno anche Filippo Farioli, Andrea Migno, Elia Bartolini, Alberto Surra. Dalla Moto 2 è grande atteso pure Dennis Foggia, mentre dal mondiale Superbike è convocato Michael Ruben Rinaldi. Anche la Moto E è rappresentata con Tito Rabat e Mattia Casadei, campione del mondo in carica. Infine, dalla categoria Flat track sarà presente Sammy Halbert. Le date sono il 12 e il 13 gennaio con americana e 100 chilometri. L’anno scorso vinsero Baldassarri, assente quest’anno, e Bertolini, davanti a Rossi-Marini che proveranno a riprendersi lo scettro.

