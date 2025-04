173° Anniversario della Polizia di Stato: Celebrazioni a Perugia con Alfa Romeo Giulia

Giornata importante per la Polizia di Stato che ieri ha celebrato il 173° anniversario della fondazione. In piazza del Bacio sono stati allestiti degli stand informativi della Polizia scientifica, della Polizia stradale, della Polizia postale e della sezione giovanile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato con gli agenti che si sono resi disponibili per percorsi e attività didattiche volte alla prevenzione, alla divulgazione e all’educazione alla legalità. Curiosità per uno dei mezzi storici della Polizia di Stato, la mitica Alfa Romeo Giulia.

Presente una delegazione del Perugia Calcio formata dai giocatori Gabriele Angella e Paolo Bartolomei, dal responsabile area tecnica Mauro Meluso, dal team manager Massimiliano Rossi e dall’ufficio stampa che hanno interagito sia con gli agenti in divisa sia con alcuni ragazzi delle scuole presenti firmando autografi e scattando foto. Presente anche il questore di Perugia, Sallustio, il vicario del prefetto Nicola De Stefano, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, con il consigliere delegato alla sicurezza Antonio Donato, e i vertici provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A sorpresa è intervenuto anche il campione della Juventus Sergio Brio.