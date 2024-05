"91ª edizione del Csio di Piazza di Siena: Italia in cerca di riscatto nel salto ostacoli internazionale"

Fra una settimana, giovedì 9 maggio, sarà presentata a Roma la 91ª edizione del Csio di Piazza di Siena-Master Fratelli D’Inzeo, con cerimonia sul terreno di gara dello storico evento. In programma dal 22 al 26 maggio prossimi, è il principale avvenimento di caratura internazionale degli sport equestri in Italia. è la "vetrina" che mette in mostra i migliori cavalli e cavalieri provenienti da tutto il mondo che, soprattutto in quest’anno olimpico, manderanno le loro squadre a gareggiare sull’erba capitolina per confrontarsi e "prendersi le misure" l’una con l’altra.

La squadra azzurra alle Olimpiadi non ci sarà, non essendosi qualificata, e manderà un solo cavaliere a titolo individuale. Per questo Piazza di Siena è per i nostri un appuntamento carico di significato e di aspettative, un’occasione per dimostrare che la mancata qualifica è stata un incidente di percorso e che, pur in un momento difficile per il nostro salto ostacoli, non mancano voglia di riscatto e spessore tecnico. Per tutti questi motivi ogni trasferta azzurra di qui al 22 maggio va considerata un riscontro per la scelta dei binomi da mandare in campo a Piazza di Siena, davanti al pubblico di casa.

In questo fine settimana Gaudiano (Chalou e Julius D) partecipa alla tappa del Global Champions Tour di Shanghai, mentre nel "cinque stelle" di Windsor ci sono De Luca (Denver de Talma) e la neo campionessa italiana – per la terza volta – Giulia Martinengo Marquet (Delta de L’Isle e Scuderia 1918 Calle De Luxe). Emanuele Camilli, l’unico italiano che andrà alle Olimpiadi di Parigi, è invece al "tre stelle" di Opglabbeek, in Belgio (con Cachareno Ps, Chacco’s Girl Star, Casabea Blue Ps e Diakatisa Ps). Un altro "big" azzurro Riccardo Pisani (con Chaclot e altri cinque cavalli) è a St. Tropez. Gli azzurri in trasferta sono molto più numerosi di questi veterani, tutti sono sotto la lente del c.t. Marco Porro, che annuncerà a breve la squadra definitiva per Piazza di Siena.