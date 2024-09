A Cremona Danilo fa sue anche Superpole Race e gara 2. Favola Petrucci, tripletta da re

Un grande weekend per Danilo Petrucci a Cremona. Sabato ha ottenuto la sua prima vittoria nel Mondiale , ieri il pilota ternano (foto Instagram @worldsbk) con la sua Ducati del Team Barni Spark ha completato la tripletta prendendosi prima la Superpole Race e poi anche gara-2, nella quale ha preceduto la coppia dell’Aruba.it Ducati, con lo spagnolo Alvaro Bautista secondo e Nicolò Bulega terzo. Out invece Iannone, costretto al ritiro per problemi alla moto; nona piazza per Locatelli.

Nella tappa di Cremona mancava il leader della classifica mondiale Toprak Razgatlioglu, per il quale la data del rientro è ancora incerta, quindi sul turco che è a 365 punti ha accorciato le distanze Nicolò Bulega, ora a 352, terzo Bautista a 283.

Seconda vittoria di stagione sul circuito lombardo per Stefano Manzi su Yamaha nella Supersport, in Gara 2 davanti ad Adrian Huertas (Ducati) e Thomas Booth-Amos (PTR Triumph), al suo primo podio nella categoria.