A Palermo Gianluca Quondam vince la Coppa degli Assi. Coppa delle Nazioni: un’Italia inedita sfiora il successo a Rabat

Bel secondo posto di un’inedita Italia nella Coppa delle Nazioni di Rabat. In sella a cavalli ’nuovi’ per la squadra, il team Italia (tot. 8 penalità) si è piazzato dietro la forte Arabia Saudita (4), precedendo altre 7 squadre. Nel dettaglio (Bassan-Cerruti de Kreisker (0/4), Gaudiano-Chalou’s Love Ps (1/4), Paini-Casal Dorato (0/0), Lupino-Iniesta (4/el). Un risultato da podio che avvalora la strategia del ct Porro nello scouting di nuovi talenti per rimpinguare le fila del salto ostacoli. L’altro brillante esito è per una gara del cuore, la 39esima Coppa degli Assi di Palermo, vinta dal veterano catanese, ma umbro d’adozione Gianluca Quondam (nella foto Fise premiato dal governatore Schifani). Ieri l’aria di casa l’ha galvanizzato al punto che nel campo della Favorita, in sella a Chaccaby ha siglato la prova e mandato in visibilio il pubblico. Secondo il modenese Simonetti (Clipper diu Haut du Roy) e terzo il macedone Zaloznik (Culumbus G). Al vincitore, oltre al montepremi, sono andate 72 bottiglie (84 kg. di peso, pari a quello del cavaliere) della Cantina Tasca in ricordo del conte siciliano Lucio Tasca d’Almerita, olimpionico di completo a Roma ’60 e poi ambasciatore nel mondo dei vini di Sicilia. Dressage: a Ornago, Monza, Valentina Truppa ha vinto con Smile di Fontabeti sia il Tricolore tecnico (68,217%) sia quello artistico (74,630%). Nel primo, argento a Francesco Zarza su High Hopes W (65,848%) e bronzo alla Bernasconi con Wisperig Romance (65,304%). Nel campionato freestyle argento alla Carnevali su Drew Doughty (62,220%) e bronzo alla Rustignoli su Rocco del Castegno (67,955%). Premio speciale alle azzurrre paralimpiche di Parigi, consegnato dal presidente Fise, Di Paola. Infine l’endurance: in Sardegna, ad Arborea, terza posizione azzurra nel Mondiale per giovani cavalli dietro agli Emiratio Arabi Uniti e alla Francia.