A Valencia l’atleta Etiope in 57’30’’ migliora il primato di Kiplimo che resisteva da tre anni. Mezza maratona: Kejelcha 1 secondo più veloce del record

Dammi solo un secondo... Basta parafrasare il noto brano dei Pooh per raccontare la gara da record mondiale alla mezza maratona di Valencia. Si perché è sufficiente uno scatto di lancetta sulle strade della città spagnola (che si confermano velocissime) all’etiope Yomif Kejelcha che corre in 57’30” e migliora di un solo secondo il limite di 57’31” stabilito quasi tre anni fa a Lisbona dall’ugandese Jacob Kiplimo, il 21 novembre del 2021. Nonostante la pioggia e il mancato apporto dei pacemaker, usciti presto di scena, il 27enne africano sferra l’attacco al 16esimo chilometro per involarsi staccando i keniani Daniel Mateiko, secondo in 58’17”, e Isaia Kipkoech Lasoi, terzo con 58’21”. Sfiora di nuovo il record personale Yohanes Chiappinelli, dodicesimo al traguardo in 1h00’50”, ad appena cinque secondi dal suo primato di 1h00’45” realizzato nel 2022 conquistando il titolo tricolore a Pisa e già avvicinato di recente, a settembre, con 1h00’58” a Udine.

Dominio Etiope ieri anche alla Wizz Air Venicemarathon. La gara maschile vede imporsi Abebe Tilahun in 2h09:08 al termine dei 42,195 km da Stra a Venezia, dopo aver allungato nella parte centrale del ponte della Libertà prima dell’azione decisiva a poco più di quattro chilometri dal traguardo di Riva Sette Martiri. Per il vincitore c’è un progresso cronometrico di oltre sei minuti e mezzo sul record personale mentre il turco Ilham Tanui Ozbilen a pochi passi dall’arrivo, sull’ultimo ponte, riesce a compiere il sorpasso per la seconda piazza in 2h09:31 superando il keniano Kipsambu Kimakal, terzo con 2h09:41. Tra gli italiani il migliore è Ahmed Ouhda (Esercito), settimo in 2h13:00