Addio a Ducati e al team di Vale. Bezzecchi ha scelto l’Aprilia. Rivola: "Lui come Rossi e Sic"

Ciao Valentino. Ciao Ducati. Marco Bezzecchi ’salta’ sull’Aprilia 2025. Quella che affiancherà la Rs-Gp di Jorge Martin, anche lui emigrato dal mondo Desmo per abbracciare il progetto di Noale.

La scelta di Bez è l’ennesimo effetto collaterale della promozione di Marquez dalla Ducati Gresinio al team factory, come compagno di avventura di Bagnaia.

Aprilia dopo aver ingaggiato Martin non aveva mai nascosto l’intenzione di portare nel team un pilota italiano e la trattativa per arrivare al ’figlioccio’ di Rossi era partita già da qualche tempo. Massimo Rivola, numero uno del team Aprilia ha accolto così il sì di Bezzecchi. "Marco è un personaggio come Rossi e come lo era Simoncelli, ma l’abbiamo preso soprattutto per le sue qualità di pilota fortissimo". Nel team Vr46 potrebbe così sbarcare Morbidelli.

