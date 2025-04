Perugia in corsa per i play off: sfida decisiva contro il Sestri Levante

A Pian di Massiano inizia un nuovo piccolo torneo di tre partite. In palio l’ingresso nella griglia play off, un torneo estenuante con il Perugia che potrebbe avere l’opportunità di vivere, entrando però dalla porta di servizio. Ma intanto l’obiettivo è esserci. Gubbio (45), Pontedera (44), Perugia e Carpi (43) sono in corsa per due posti. Il prossimo turno è da non fallire. Con un successo contro il Sestri Levante, il Perugia potrebbe accorciare le distanze su qualche concorrente. Il Grifo di Cangelosi ha una striscia importante in casa con quattro successi su quattro, una vera ancora di salvezza visto il lacunoso percorso esterno. Domani fari puntati sul Curi (sugli spalti ci sarà anche il presidente Faroni, arrivato dall’Argentina) per la sfida con il Sestri Levante ma anche sulla sfida Spal-Pontedera (sempre alle 17,30). La squadra di Ferrara, allenata dall’ex Francesco Baldini, va a caccia di punti-salvezza o almeno del miglior piazzamento per i play out. Dall’altra parte c’è la squadra dell’altro ex, Menichini, che arriva all’appuntamento con una importante striscia positiva di risultati. Domenica invece l’attenzione si sposta a Pescara: il Gubbio sarà di scena in Abruzzo contro la squadra di Baldini in striscia negativa da tre turni e reduce dalla sconfitta con l’Arezzo nel recupero. Per avere un quadro preciso della situazione ci sarà da attendere lunedì, quando il Carpi sarà impegnato nel posticipo contro il Legnago Salus che con il Sestri Levante è in lotta per evitare l’ultimo posto in classifica che vuol dire retrocessione. Cangelosi studia la squadra. Serve una scossa dopo il ko di Arezzo. C’è chi entra e chi esce (dalla squalifica) fuori Mezzoni, dentro Giraudo, mentre a centrocampo Joselito potrebbe alzare bandirea bianca (ieri non si è allenato), ma Di Maggio è al lavoro per una maglia dal primo minuto. Nel (probabile) 3-5-2 potrebbe esserci spazio per Cisco esterno destro, mentre davanti è ballottaggio per un posto insieme a Montevago.