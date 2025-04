Perugia: Cangelosi cerca soluzioni per sbloccare i gol in trasferta

Dieci a zero. Dieci le reti segnate in casa e zero quelle realizzate in trasferta nell’era-Cangelosi. Nelle nove gare (cinque interne e quattro fuori) c’è un divario così grande da rendere complicata ogni spiegazione. Bottino importante in casa, con una media di due realizzazioni a match, mentre disarmante quello esterno, con il Perugia incapace di realizzare anche un solo gol, al di là del risultato finale.

E adesso la questione si fa delicata, perché per dare una spallata alle concorrenti che lottanno per gli ultimi due posti play off servirebbe una vittoria in trasferta lunedì a Campobasso. Il Perugia come è ormai noto non vince una partita in trasferta (l’unica) da quando la squadra di Formisano non ha sbancato Ascoli sei mesi fa, il 20 ottobre 2024. L’ultimo gol, invece, è arrivato da Matos nella sconfitta sul campo della Lucchese con la squadra allenata ancora da Zauli. L’ultimo risultato utile è invece il pareggio di Cangelosi (0-0) sul campo della Ternana.

Se il Perugia vuole ambire a entrare nei play off e a provare almeno a vincere e non solo a partecipare dovrà trovare in fretta la chiave per risolvere il problema del gol fuori casa. Anche perché i turni che toccherebbero alle ultime classificate in griglia sono lontano da casa. Cangelosi è al lavoro per cercare il bandolo della matassa, non solo con la coppia del gol più affiatata ma anche con un’idea per pungere che in trasferta non è ancora vista.

C’è da dire che fino ad ora, fatta eccezione per il Milan Futuro, i biancorossi hanno incontrato squadre di vertice (Entella, Ternana e Arezzo), quello con il Campobasso può essere un bel banco di prova. Quali saranno le scelte del tecnico? Possibile l’impiego della squadra con un 3-5-2 "spinto": la certezza è rappresentata dai tre centrocampisti che dovrebbero essere Giunti, Joselito e Di Maggio, con il primo che potrebbe entrare in ballottaggio con Broh. Mentre davanti, sulla carta, la coppia-gol più affiatata è quella formata da Seghetti e Montevago.