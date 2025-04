Prosecco Doc Imoco Conegliano vince gara-1 della finale scudetto contro Numia Vero Volley Milano

È cominciata con una vittoria casalinga della Prosecco Doc Imoco Conegliano la finale scudetto con la Numia Vero Volley Milano. In gara-1 al PalaVerde di Villorba (Treviso) per almeno tre set si è vista una sfida di altissimo livello, con le ospiti capaci di rispondere colpo su colpo grazie a una straordinaria Paola Egonu. La grande ex già nel primo set, vinto abbastanza nettamente dalle campionesse di tutto, ha messo a terra ben nove palloni, ma è nel secondo che si è superata, arrivando a quota dodici e firmando da sola il pareggio che ha fatto tremare le pantere.

Tutto o quasi si è deciso nel terzo parziale, anche se sul più bello la ricezione delle ospiti è andata in crisi, mentre la svedese Isabelle Haak ha risposto presente e con un assolo ha regalato alla sua squadra il pesantisso 2-1. Milano, che fino a lì se l’era giocata alla grande andando anche oltre le aspettative, ha alzato bandiera bianca e il quarto set è stato a senso unico per le ragazze allenate da Daniele Santarelli che pur sudando più del previsto si sono portate in vantaggio in questa finale che si prospetta equilibrata. Gara-2, in programma sabato al Forum di Assago alle 16, sarà comunque già decisiva per l’assegnazione del tricolore del volley.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-17, 24-26, 25-21, 25-13)