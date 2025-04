Legends in cerca di vittoria contro Rosignano per assicurarsi i playoff

"Non siamo ancora certi dei playoff e quindi dobbiamo vincere almeno una delle ultime due partite che rimangono e questa sera giochiamo per vincere". Così Guglielmo Rossi, l’allenatore dei Legends che questa sera (Dogali, ore 21, porte scorrevoli) ospitano il Rosignano per la 14ª e penultima giornata di ritorno del campionato di divisione regionale 1 di basket. Iniziato tre giornate fa, il new deal gialloviola (il cambio dell’allenatore capo sulla panchina) dopo la batosta di Lucca (-28) ha prodotto due vittorie pesanti (+21 con Pescia e +3 con Valdicornia) e adesso la squadra insegue il tris.

"Dobbiamo lavorare sulla difesa perché, anche se abbiamo vinto, prendere 81 punti è troppo – continua Rossi parlando dell’ultima partita vinta 81-84 – eravamo senza Fontanelli, ma abbiamo giocato bene sul pivot e abbiamo vinto perché siamo stati squadra. Siamo stati avanti anche a +10, poi eravamo sotto a -5 a 2 minuti dalla fine, ma siamo stati bravi a non mollare". Con 2095 punti realizzati, Rosignano è l’attacco più forte del girone, ma i Legends hanno subito meno.

La classifica: Calcinaia 44; Pescia 40; Libertas Lucca 36; Donoratico, Montemurlo e Rosignano 34; Legends Carrara 30; Cerretese, Lucca Sky Walkers e Castelfranco 28; Cm Carrara 24; Valdicornia e Viareggio 22; Monsummano e Pistoia 16; Invictus Livorno 12.

ma.mu.