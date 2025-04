Gp del Qatar: Alex Marquez guida la classifica, Bagnaia e Martin pronti alla sfida

La tensione (da debuttante) di Martin, la fiducia (questa pista gli piace molto) di Bagnaia, il sorriso (di chi la sa lunga) di Marquez.

E’ con queste foto-tessera che si accende il Gp del Qatar (oggi libere e prequalifiche), anche se per la verità, nella pacchetto dei jolly da calare sul circuito di Losail, c’è anche una quarta immagine: quella del leader (a sopresa) della classifica mondiale, ovvero Alex Marquez con la sua Ducati da sogno, targata Gresini.

Lui, Marquez junior, fino ad oggi, nelle prime tre tappe della stagione, è stato il più costante di tutti. Podio e punti li ha portati a casa come un jackpot, rubando i riflettori al fratello Marc (caduto a Austin) e super Bagnaia, ancora impegnato a studiare il bello della Desmosedici 2025.

"Ho fiducia – assicura Pecco – anche se so bene che in Texas ho vinto perché Marc è caduto. Stavolta però... voglio sfruttare il fatto che la pista del Qatar mi piace. Si adatta alle mie caratteristiche di guida e soprattutto il lavoro mio e del team sta procedendo molto bene".

"Sia chiaro – aggiunge Bagnaia – che io non credo affatto a chi dice che Marquez a Losail potrebbe non attaccare come piace a lui...". Mai fidarsi, insomma, di Marc, mentre in attesa di salire per i primi giri in pista sulla sua Aprilia Rs-Gp 2025, Jorge Martin appare emozionato nell’attesa di far debuttare il suo numero uno da campione del Mondo, stampato sulla carena.

"Come mi sento? – domanda lo spagnolo –. Felice, ma anche emozionato, teso, curioso. Curioso di capire subito quanto potrò dare e stare in pista. Curioso di verificare fino a che punto potrò spingere e se riuscirtò a stare bene e poi correre tutta la gara. Certo, ho atteso tanto questo momento e l’esserci arrivato, dopo tutto quello che ho sofferto, vale tantissimo".

Da oggi, dunque, si rivedrà in pista il numero uno (sull’Aprilia), mentre sull’argomento, Marquez ha deciso di spingersi avanti con una precisazione personalissima. "Se dovessi diventare campione del Mondo – la promessa-sfida – non prenderò il numero uno ma terrò il mio 93". Punto.

E poi venite a dirci che Marc non ha già le idee chiare sul suo ruolo nella stagione 2025.

Il programma. Oggi (ora italiana), prove libere MotoGp alle 14.40 e prequalifiche alle 19. Domani qualifiche MotoGp (14.35) e Sprint Race (19). Domenica le gare: Moto3 (16); Moto2 (17.15); MotoGp (19). Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.