Addio coppa in modo doloroso. Senza Adli siamo depotenziati

Se a una squadra che dà il suo meglio andando in verticale togli chi innesca la giocata perpendicolare, questa non può che andare in difficoltà. Eccola qua la sintesi della gara di ieri sera, nella quale per buona parte si è rivista la Fiorentina imballata di inizio stagione. Quella squadra, proprio dalla gara di campionato con l’Empoli, era stata corretta con l’ingresso in campo di Adli, unico giocatore con una visione verticale della partita. Anche ieri, prima dei rigori, erano stati due guizzi di Sottil a correggere la deriva, ma l’impressione di nuovo è che senza Yacine, come accade con la kriptonite a Superman, questa squadra sia depotenziata, diventando prevedibile e gestibile. Se così è, gestiamo con oculatezza l’impiego di Adli, maneggiandolo con cura. La coppa se n’è andata in maniera dolorosa ma il campionato ha ancora da scrivere il suo romanzo. E col derviscio in campo le pagine liriche non ci sono certo negate in partenza.