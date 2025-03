Alle 18 al Franchi. Juve, a Firenze l’obbligo di ritrovarsi subito. Thiago Motta non si sente a rischio esonero

La disfatta contro l’Atalanta non aveva innescato un mea culpa eplicito in Thiago Motta, ed era parsa una anomalia non da poco. Oggi la Signora cerca di rimettere insieme i pezzi a Firenze: compito non facile al Franchi (ore 18), vista l’imprevedibilità di fondo dei bianconeri, e la loro fragilità di fondo. Vero è che dopo le scoppole in Champions col Psv e in Coppa Italia con l’Empoli erano arrivate le vittorie contro Cagliari e Verona, ma la Viola non è certo avversario facile: in Conference è fresca di pass per i quarti, in A ha vinto solo una delle ultime cinque, ma rimane aggrappata alla speranza di agguantare un posto per l’Europa.

Firenze è dolente e spaventata per l’ondata di maltempo che drammaticamente ha tenuto sotto scacco la città negli ultimi giorni. Diversi ultras della Viola si sono prodigati per aiutare le persone in difficoltà. C’è da prevedere che la squadra avrà un motivo in più per farsi valere in una partita che fino al pomeriggio di ieri non era per niente certo che si giocasse. Quelli della Juve diserteranno invece la partita aggiungendo un altro capitolo alla contestazione.

E poi, c’è anche Kean a preparare una grande gara da ex, lui che alla Juve era finito sempre in secondo piano, e che a Firenze ha trovato finalmente una continuità da protagonista. proprio come Fagioli.

"Normale io sia in discussione – dice ora Motta – e la priorità non è il mio futuro, ma questa sfida. Sento sempre la fiducia della società e mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà".

Resta il fatto che un risultato sfavorevole oggi potrebbe mettere a rischio il quarto posto in campionato e quello del tecnico in panchina. Bologna-Lazio delle 15 darà ulteriori indicazioni per la volata per il pass Champions, e le decine di milioni che garantisce cambiando completamente le prospettive per la prossima stagione.

Tornano disponibili Savona, Conceição e Rouhi. Kolo Muani è in vantaggio su Vlahovic e sulla trequarti se la giocano McKennie e Koopmeiners. A centrocampo invece verrà confermato Locatelli.

Le probabili formazioni.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Adli, Folorunsho, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Weah, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram, N.Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Tv: Dazn e Sky ore 18.