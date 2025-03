Pista lunga su ghiaccio. Mondiali, super Italia. Lollobrigida-Giovannini doppietta d’oro

Capolavoro azzurro ai Mondiali su singole distanze di pista lunga. Nella terza giornata di gare sul ghiaccio dell’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, l’Italia conquista una doppia medaglia d’oro in un sabato che resterà da incorniciare. Una straordinaria Francesca Lollobrigida (nella foto) si è imposta per prima nel pomeriggio norvegese conquistando la vittoria sui 5.000 metri. La 34enne romana dell’Aeronautica Militare ha messo a segno un risultato storico anche perché l’unico podio femminile azzurro in una rassegna iridata sulle singole distanze risaliva a ventinove anni fa con il 3° posto di Elena Belci, curiosamente proprio sui 5.000 metri di Hamar.

Il secondo oro porta la firma di Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) nella Mass Start maschile che si è imposto con un grande sprint finale davanti al coreano Seung-Hoon Lee, secondo, e al belga Bart Swings, terzo. Fondamentale, per il buon esito della gara, anche il contributo offerto da Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), di supporto al compagno e sesto sul traguardo. Per Giovannini si tratta del quarto podio iridato in carriera, lui che è reduce dal secondo successo consecutivo nella classifica di Coppa del Mondo della Mass Start. Con questa medaglia salgono a 21 i podi raccolti dall’Italia di pista lunga in stagione tra Coppa del Mondo e Mondiali.