"Amara retrocessione per il Valdinievole Montecatini: polemiche e delusione dopo lo spareggio playout"

Valdinievole Montecatini

1

Lanciotto Campi

2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Cosellik, Lici (1’ pts), Fanti, Fedi D., Torracchi, Rosati, Lucchesi, Ba, Bibaj (10’ pts Bacci), Pratesi. A disp. Cortopassi, Del Carlo, Giulianelli, Carrara, Natali, Attinasi, Liberto. All. Pellegrini.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito (8’ pts Cassiolato), Amerighi (2’ pts Bonciani), Mazzanti, Bambi, Gasparini (8’ pts Pisapia), Verdi, Cecchi (30’ st Afelba), Ascolese (43’ st Fedi L.), Frezza. A disp. Roselli, Nocentini, Bini, Manzatu. All. Guidi.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Marcatori: 6’ Cecchi, 19’ Rosati, 21’ sts Afelba.

Amarissima retrocessione per il Valdinievole Montecatini che al 126’ sprofonda in promozione. A vincere la sfida playout del girone A di Eccellenza è il Lanciotto Campi che realizza il rigore decisivo per la salvezza al sesto minuti di recupero del secondo tempo supplementare. è stato uno spareggio estenuante e infinito, condito da un finale di gara e da un post partita carico di polemiche nei confronti dell’arbitro.

La cronaca. Il Lanciotto sblocca il risultato dopo appena sei minuti grazie a Cecchi che raccoglie una palla inattiva di Esposito e di testa sorprende Gega. I termali reagiscono e arrivano al pareggio al 19’ con Rosati che risolve una mischia deviando in rete un corner di Bibay. Al 23’ è Gega con un colpo di reni ad alzare un tiro di Verdi e al 34’ è Trezza a colpire il palo. Nella ripresa il gioco continua tra le due aree con pochi spunti di cronaca.

Si va ai supplementari e al 3’ Ba entra in area contrastato da Esposito cade, l’ arbitro è a due passi ed accorda il rigore, batte Bibay, Brunelli intuisce e ferma. Al 7’ del secondo tempo supplementare viene annullato un gol a Ba per fuori gioco e al quarto minuto oltre i 120 l’ arbitro concede un calcio di rigore al Lanciotto per un fallo di mano in area. Rigore realizzato da Afelba tra le contestazioni dei supporters termali.

Dopo il triplice fischio regnano rabbia e amarezza nello spogliatoio del Montecatini. "Siamo davvero amareggiati per questa retrocessione – dice il tecnico Pellegrini –. La confusione che arbitro e guardialinee hanno generato sulla gestione del rigore per il Lanciotto, perché anche noi abbiamo avuto un rigore e lo abbiamo sbagliato. Dispiace per la società, ma soprattutto per i ragazzi. L’arbitro non è stato all’altezza di una partita così importante".

Stefano Incerpi