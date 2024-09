La formazione. Ballottaggi davanti, Defrel subentra

Storicamente, quando il Modena vede Cittadella, non è quasi mai un momento simpatico. Basti pensare agli ultimi 4 incroci, 4 pareggi e alcuni di questi pure dai risvolti talvolta decisivi. I canarini di Tesser ripresero a fare punti in Veneto nel novembre del 2022 dopo un periodo avaro, stessa cosa quello di Bianco in pienissima crisi lo scorso marzo.

Anche al Braglia entrambe le squadre avevano ottenuto dei pari, risultato che addirittura si verifica ininterrottamente dal 2014. Il Modena di Bisoli è proprio reduce dalla ’X’ di Frosinone, risultato meritato e che è stato analizzato dal tecnico alla vigilia ma che rappresenta già il passato. Forse (e lo sottolineiamo) l’allenatore gialloblù ha individuato nel vestito tattico a tre difensori e domani dovrebbero essere Caldara, Zaro e Pergreffi. In questo modo, come detto più volte, l’anarchia di Palumbo può avere un senso e la spinta sugli esterni creare opportunità dal fondo, come nell’occasione costruita da Battistella per Defrel allo Stirpe. Proprio Battistella potrebbe insidiare Di Pardo o Magnino in quel ruolo, mentre dall’altra parte Cotali sarà costretto agli straordinari perché la sua copertura e la sua attenzione difensiva risulta fondamentale.

Intoccabile Palumbo, qualche piccolo ballottaggio in attacco ma forse nemmeno più di tanto. Pedro Mendes (foto) ha giocato un’oretta a Frosinone e oggi può scendere in campo dal 1’ visto che Bisoli ha preannunciato che non lo farà Defrel. Dopo la chance data ad Abiuso, tornerà Gliozzi a chiudere il trio offensivo alla ricerca del primo gol in questa stagione. Cittadella e poi la sosta. Chissà, sarà tempo anche di un primissimo e piccolissimo bilancio ma, soprattutto, il Modena deve sistemare quel maledetto probelma che lo vede andare sempre in svantaggio fin qui. È già il momento di dimostrare miglioramenti.

Alessandro Troncone