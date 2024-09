Bisoli "Il bicchiere è mezzo pieno"

È un Pierpaolo Bisoli sereno quello che si appresta ad affrontare il Cittadella. "A Frosinone abbiamo disputato la più bella partita da quando sono su questa panchina, stagione passata compresa. Ho visto per la prima volta la squadra che voglio, quella che in difesa non concede nulla se non un tiro. Nel primo non sono arrivati neppure al cross. Questa nuova disposizione è come un vestito che fin dal primo momento che lo metti ti sta bene. Penso che il sistema di gioco visto a Frosinone sarà riproposto contro il Cittadella. Per quanto riguarda gli interpreti dovrò considerare che questa è la terza partita in una settimana, tenuto conto che ci sono giocatori ancora lontani dalla loro condizione ottimale. Ho letto che il bicchiere è mezzo vuoto, no, il bicchiere è pieno, perché in tre giornate la squadra ha sempre fatto gol, anche se ne ha puntualmente presi. Mi piacerebbe vederla passare in vantaggio e come reagisce".

Il Cittadella si segnala per la durezza del suo calcio, che non lascia giocare l’avversario. "In questo momento il Cittadella è una delle squadre più difficili da affrontare, perché parte forte ed è sempre aggressiva. In allenamento abbiamo simulato la partita, cercando di individuare tutte le situazioni più importanti, come le seconde palle, l’intensità sui contrasti, gli uno contro uno. Loro vivono su questo e bisogna dirgli bravi perché è una società che spende pochissimo ma che per due volte è arrivata a un soffio dalla A. Hanno un’identità fortissima, chi arriva sa subito ciò che deve fare. Se ci caliamo nella loro mentalità e la uguaglieremo, qualcosa in più abbiamo sul piano tecnico e di conseguenza buone possibilità di fare risultato". Sulle condizioni dei giocatori: "Tranne Ponsi e Alberti sono tutti disponibili. C’è da fare delle scelte ma sono sereno, almeno in quattro o cinque sono ancora sotto al 50% per cento del loro rendimento. Quando lo aumenteranno avremo un’identità forte e potremo fare un campionato tranquillo".

Su Defrel. "Credo sia ancora al 30 per cento. Ha segnato un gol importante, ma lo è stato di più quello di Pedro Mendes all’Ascoli che ci ha portato tre punti". Sul cross di Battistella per il gol di Defrel: "Da quando sono a Modena il giocatore che ha crossato di più è stato proprio Battistella, che nel 3-5-2 può fare tranquillamente il ’quinto’".

Per porre rimedio all’annoso problema del guano dei piccioni che imbratta diversi settori dello stadio il Modena ha deciso che le zone più critiche verranno pulite e immediatamente coperte da teli, rimossi a poche ore dall’apertura dei cancelli. Un lavoro lungo e dispendioso, uno sforzo che la società mette in atto per rendere più pulito e accogliente Braglia.